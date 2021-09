Aldo Montano momentaneamente fuori dal Gf Vip, è la prima volta che succede: qual è il motivo?

Lo storico campione olimpico della scherma deve temporaneamente uscire dalla casa del Grande Fratello Vip: cos'è successo?

In occasione della terza puntata del Grande Fratello Vip, non sono mancate le sorprese e i momenti di commozione. È successo a Raffaella Fico, che ha ripensato alla sua mamma e alle difficoltà avute con Mario Balotelli durante la gravidanza.

È stato anche il turno delle tre sorelle, che da bambino sono state spesso eslcuse e bullizzate, fino ad Aldo Montano, che ha ricevuto una tutina del suo piccolo Mario e un breve filmato della moglie. Il famoso campione olimpico è spesso finito sulle prime pagine del gossip nostrano per via delle sue precedenti love story, ma nella casa del Gf Vip promette di mostrare un altro lato di sé, dimostrando di essere maturato e cambiato, di aver messo “la testa a posto” grazie all’amore della moglie e dei loro due splendidi bambini.

Nella casa più spiata d’Italia sta conquistando il grande pubblico con la sua gentilezza e simpatica e la sorpresa regalatagli in prima serata ha emozionato proprio tutti. Tuttavia, Aldo Montano dovrà restare momentaneamente fuori dal Gf Vip: cos’è successo?

Aldo Montano temporaneamente fuori dal Gf Vip

Per alcuni giorni Aldo Montano dovrà restare fuori dalla casa del Gf Vip: non era mai successo che un concorrente uscisse per motivi diffenti da televoto, squalifica e visite mediche.

Eppure per il famoso schermitore non poteva non essere fatta un’eccezione. Si tratterebbe, infatti, di un impegno istituzionale fissato precedentemente e per il quale dovrà uscire dalla casa più spiata d’Italia. Ma solo per breve tempo.

Aldo Montano fuori dal Gf Vip per alcuni giorni, l’annuncio

“Devo fare una comunicazione importantissima”. Comincia così il discorso del padrone di casa, Alfonso Signorini, il quale ha poi dichiarato: “Dovete sapere che Aldo dovrà assentarsi qualche giorno dalla casa per un impegno istituzionale che ci fa molto onore.

Impegno che aveva già preso precedentemente”.

Poi ha ribadito: “Quindi per qualche giorno non ci sarà, ma ritornerà presto”.

Aldo Montano momentaneamente fuori dal Gf Vip: perché ha deciso di partecipare al reality?

Montano, schermitore professionista e figlio d’arte, per un importante impegno istituzionale dovrà solo temporaneamente assentarsi dalla casa del Grande Fratello, dove i suoi compagni (e i fan) lo aspettano con entusiasmo.

Ad averlo spinto a partecipare al programma sarebbe stata la moglie. Lo ha svelato lo stesso gieffino, prima di entrare nella casa. Lo aveva fatto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, dichiarando: “Cosa mi ha spinto ad accettare? Mia moglie, che ha talmente insistito che, forse forse, potrei pensare di essere noioso a casa. Scherzi a parte, ero un po’ titubante nell’affrontare una roba del genere, ma lei era entusiasta. Mi mancherà non vedere la mia famiglia. In genere, quando sono fuori casa, le videochiamate azzerano la percezione di essere lontani, ma qui sarà diverso. Sono molto apprensivo, ansioso di natura: devo avere sotto controllo la salute di tutti“.

Poi aveva sottolineato: “Mi piacerebbe uscire per quello che sono, una persona estremamente semplice. Ho passato tanti anni sotto i riflettori come “il festaiolo” e “il gossipparo”, ma chi mi conosce sa che sono completamente l’opposto. Mi spaventerei se trovassi un Aldo diverso, ma molto dipenderà dalla compagnia”.