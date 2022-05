Alena Seredova si è sposata in gran segreto con Alessandro Nasi? La foto con l'abito bianco fa il giro del web.

Alena Seredova si è sposata in gran segreto con il compagno Alessandro Nasi? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore. A dare il via al gossip è stata proprio l’ex modella, con uno scatto piuttosto ambiguo postato sul suo profilo Instagram.

Alena Seredova si è sposata?

Nelle ultime ore si fa un gran parlare di Alena Seredova. Sembra che l’ex moglie di Buffon si sia sposata in gran segreto. Questo, almeno, è il pensiero che si è diffuso dopo che l’ex modella ha postato su Instagram uno scatto leggermente ambiguo. L’immagine in questione la ritrae bella come il sole, con indosso un abito bianco da cerimonia. Tutto qui? Ovvio che no. Alena era seduta sulle scale di una chiesa.

La domanda, quindi, è nata spontanea: possibile che la Seredova si sia sposata in gran segreto con il compagno Alessandro Nasi?

La verità sulle nozze di Alena Seredova

Considerando che Alena e Alessandro fanno coppia fissa dal 2015 e hanno una bellissima figlia, non ci sarebbe nulla di male se decidessero di diventare marito e moglie. Per la tristezza dei fan, però, la verità è un’altra. La Seredova e Nasi non si sono sposati, ma hanno partecipato ad un matrimonio nei panni di testimoni.

A raccontare la verità è stato il settimanale Gente, che ha spiegato che le nozze a cui i due hanno partecipato erano quelle di William, fratello di uno e cognato dell’altra. L’uomo ha giurato amore eterno alla sua Brittany Ann, nella magica cornice di Venezia.

Alena Seredova: niente nozze, almeno per ora

Anche se il galateo del matrimonio impone agli invitati di non indossare abiti bianchi o neri, questa regola non viene rispettata da anni.

La Seredova ne è la prova: non era la sposa, ma soltanto la testimone. Per l’occasione, l’ex modella ha sfoggiato un vestito di raso di H&M, arricchito da una cinta in vita. A completare il tutto, grandi orecchini avana abbinati alle scarpe e un bracciale a forma di fiore. Per il momento, Alena e Alessandro non si sono sposati, ma non possiamo escludere che ciò possa avvenire in futuro.