Alessandra Amoroso ancora vittima di bullismo: i fan la difendono

Alessandra Amoroso ancora vittima di bullismo: la Big Family scende in campo per difenderla.

Alessandra Amoroso è stata ancora una volta vittima di bullismo.

I fan sono scesi in campo per difenderla e hanno pubblicato un video con una serie di offese che la cantante riceve quotidianamente.

Alessandra Amoroso ancora vittima di bullismo

Dopo la storia dell’autografo negato, Alessandra Amoroso è stata più volte vittima di bullismo. Lei stessa, qualche giorno fa, ha denunciato la situazione insostenibile che sta vivendo da tempo, ma gli odiatori seriali non mollano la presa. E’ per questo che i suoi fan sono scesi in campo per parlare di cyberbullismo.

La Big Family ha condiviso un video per mostrare una minima parte degli insulti che l’ex talento di Amici riceve quotidianamente.

La Big Family scende in campo

“Di cosa parliamo quando parliamo di cyberbullismo. Evidentemente no, non è per i meme“, ha scritto la Big Family a didascalia del video che mostra gli insulti che riceve Alessandra ogni giorno. Tanti i messaggi scritti dai leoni da tastiera: “Ancora parli? Ma non ti fai schifo da sola” oppure “Farai una brutta fine” o ancora “Devi morire“.

Fortunatamente, la Amoroso può contare sul sostegno di tantissimi fan e di altrettanti colleghi.

I colleghi esprimono solidarietà ad Alessandra

Da Emma Marrone ai Tiromancino: sono tanti i cantanti che hanno espresso solidarietà ad Alessandra Amoroso. “La cattiveria e l’ignoranza. Anche tanto schifo. Troppo. Accanto a te amica mia. E a tutte le persone che ogni giorni ricevono questo tipo di violenza sui social“, ha scritto Emma a didascalia del video della Big Family.