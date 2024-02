Alessandra Amoroso sul nuovo fidanzato: parte la stoccata all’ex

In gara al Festival di Sanremo 2024 con la canzone Fino a qui, Alessandra Amoroso si è sbilanciata sul nuovo fidanzato Valerio Pastore. L’ex talento di Amici non ha potuto fare a meno di sganciare una stoccata all’ex fidanzato Stefano Settepani.

Alessandra Amoroso, al suo debutto a Sanremo 2024 con il brano Fino a qui, è stata ospite del videopodcast di Cosmopolitan Mano sul Cuore. Per la prima volta, la cantante si è sbilanciata sul nuovo fidanzato Valerio Pastore, entrato nella sua vita dopo la lunga relazione con Stefano Settepani. La frecciatina nei riguardi di quest’ultimo è nata spontanea.

Il nuovo fidanzato della Amoroso è un tecnico del suono classe 1994. Lei è di 8 anni più grande, ma questa differenza non sembra essere un problema. La Amoroso ha parlato così di Valerio Pastore:

“Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato. Spero possa continuare così. (…) La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo liberi. E questo per me è la chiave di tutto, prima non lo sapevo, ora lo so. Non ho nessun vincolo, sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa in tutti i miei colori. Non ho freni, sempre naturalmente nel rispetto dell’altra persona.”.