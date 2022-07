Alessandria, bimbo di 9 anni muore investito da un’auto: stava andando in bicicletta

Terribile incidente mortale ad Alessandria. Un bimbo di 9 anni è stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta.

Terribile tragedia in provincia di Alessandria, dove un bambino di 9 anni è morto dopo essere stato investito da un’automobile mentre andava in bicicletta vicino casa.

L’incidente è avvenuto mercoledì 13 luglio, intorno alle 21, a Sezzadio, un piccolo comune nell’Alessandrino, dove il piccolo viveva con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si stava immettendo da una strada laterale, quando è stato travolto in pieno da una macchina. Dopo essere finito sul parabrezza, il bambino è caduto sull’asfalto e ha violentemente picchiato la testa, rimanendo esanime.

I presenti sono intervenuti immediatamente, allertando i soccorsi, che sono arrivati poco dopo.

Il bambino è stato portato d’urgenza all’Ospedale Infantile di Alessandria, in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei medici, purtroppo non ce l’ha fatta. Le ferite riportate nell’incidente erano troppo gravi e quando è arrivato in ospedale era già in condizioni disperate. I carabinieri che sono intervenuti per i rilievi stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione, sembra che l’auto non procedesse a velocità elevata e che non abbia potuto fare nulla per evitare l’impatto.

L’automobilista è stato sottoposto ad alcol test ma è risultato negativo.