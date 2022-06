Alessandro Basciano, compleanno: quasi tutti i Vipponi snobbano la festa e gli creano qualche guaio con Signorini.

Dopo il compleanno di Lulù Selassié, disertato da quasi tutti i Vipponi, anche Alessandro Basciano ha dovuto fare i conti con un party piuttosto deludente. Pare che molti ex compagni d’avventura del GF Vip, quasi tutti a dire la verità, abbiano snobbato la sua festa.

Il compleanno di Alessandro Basciano, festeggiato lo scorso 1 giugno a Napoli, non è andato come si aspettava. Stando a quanto racconta Biccy.it, il party doveva vedere la presenza di tutti i Vipponi, ma soltanto due di loro si sono presentati alla festa. Ad aver omaggiato il fidanzato di Sophie Codegoni sono stati Giucas Casella e Gianluca Costantino, mentre gli altri hanno dato buca. Su Biccy si legge:

Delusione anche per Alfonso Signorini

Alfonso Signorini, che con il suo settimanale Chi si era offerto di documentare il compleanno di Basciano, si è ritrovato con un pugno di mosche in mano. Il conduttore del GF Vip, infatti, ha dovuto confezionare un servizio con poche foto, che hanno visto solo Casella e Costantino accanto al festeggiato.

Alessandro, intervistato dal settimanale Chi, ha ammesso:

“Io ho invitato un po’ tutti, però c’era il ponte di mezzo. Con serenità sono rimasto in buoni rapporti con quasi tutti i miei ex compagni di viaggio. Non porto rancore nei confronti di nessuno. Il gioco è finito, conta la vita reale”.