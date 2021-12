Alessandro Basciano distrutto dall’ex, Erjona Sulejmani: “La sua recita è durata due mesi”

Erjona Sulejmani, ex fiamma di Alessandro Basciano, ha rotto il silenzio in merito alla loro rottura.

Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore di serie A, Blerim Džemaili, ha vissuto una breve liaison con Alessandro Basciano e ha rotto il silenzio in merito alla loro rottura.

Erjona Sulejmani e Alessandro Basciano

Durante l’estate del 2020 Erjona Sulejmani, ex moglie di Blerim Džemaili, è stata legata a Alessandro Basciano La storia tra i due è improvvisamente e misteriosamente naufragata e per la prima volta la top model ha rotto il silenzio sulla questione inviando un messaggio a Gabriele Parpiglia, dove ha scritto: “Alessandro? Si è venduto molto bene ma con me è durata poco la recita, due mesi e l’ho liquidato.

Pensa, l’ho portato anche a Fuerteventura, menomale che l’ho rispedito indietro”.

In tanti si chiedono cosa abbia voluto insinuare Erjona Sulejmani con la parola “recita” e soprattutto sono curiosi di sapere se lei entrerà nella casa del GF Vip per affrontare l’ex volto di Temptation Island.

Alessandro Basciano contro Jessica Selassié

Nelle ultime ore Basciano ha dovuto vedersela con Jessica Selassié, che non ha gradito alcuni dei suoi atteggiamenti con le altre concorrenti del reality show (e, in particolare, con Sophie Codegoni).

Jessica ha affermato di essersi sentita presa in giro da Basciano, che inizialmente aveva mostrato interesse nei suoi confronti (e, a seguire, per le altre concorrenti del programma).

“Sei entrato dicendo che ti interessavano Soleil e Sophie, poi la prima è legata fuori, la seconda legata con Gianmaria. Così ti sei buttato su me dicendo ‘è carina e simpatica’, ma appena Sophie si è staccata da Gianmaria tu ti sei buttato su lei come un segugio.

Mi sono sentita presa in giro”, ha tuonato Jessica Selassié.

Alessandro Basciano: la confessione

Cercando di giustificarsi con Jessica Selassié Alessandro Basciano ha affermato, in realtà, di non essere interessato a nessuna delle concorrenti presenti nella casa di Cinecittà: “Io parlo con tutte allo stesso modo, ma come ho fatto con Sophie ieri notte potrebbe succedere anche con te che parliamo tutta la notte insieme. Ma non ci sarebbe un secondo fine.

Io non sono qua dentro per trovare l’amore della mia vita, sono qua per giocare e conoscere le persone. Se ci sei rimasta male per qualcosa me lo dici, io non ti ho presa in giro”, ha ammesso.