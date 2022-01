Alessandro Basciano fidanzato fuori dalla Casa del Gf Vip? Le misteriosa foto di una ragazza

Alessandro Basciano è tornato al centro del gossip per via di alcuni recenti rumors che lo vedrebbero fidanzato al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip. A diffondere le segnalazioni in merito sono state alcune testimoni, che hanno dichiarato di aver visto dei contenuti interessanti e a loro detta incontrovertibili.

La vicenda è diventata talmente pungente da vedere persino la puntualizzazione della sorella del gieffino, già intervenuta sui social anche nelle insinuazioni di un probabile interesse di Alessandro nei confronti di Gianmaria Antinolfi.

Alessandro Basciano sta fingendo con Sophie Codegoni?

Al momento, come sappiamo, Basciano sta vivendo un’intensa conoscenza amorosa con Sophie Codegoni proprio nella magione romana. Il loro attuale avvicinamento potrebbe dunque essere un altro fuoco di paglia? La sempre bene informata Deianira Marzano, peraltro molto amica dell’ex protagonista di Uomini e Donne, ha diffuso sui suoi profili social la segnalazione di una donna che asserisce di avere dei documenti che dimostrerebbero il fatto che Alessandro ha già una fidanzata.

La presunta ragazza in questione, venezuelana ma residente a Madrid, sarebbe stata recentemente ospite del modello nella sua casa di Roma. A testimonianza di ciò ci sono anche delle foto scattate il 4 dicembre scorso, proprio a un soffio dall’ingresso di Alessandro nella Casa di Cinecittà.

Le immagini in questione non dimostrano tuttavia l’effettiva relazione tra i due, visto che non sono immortalati in baci, abbracci o effusioni romantiche. Qual è dunque la verità? Non resta che attendere la prossima diretta per capire se l’argomento verrà trattato direttamente in studio.