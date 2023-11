Alessandro Basciano fugge dall'Italia: "Ho deciso di andare lontano"

Alessandro Basciano ha fatto sapere ai fan di volersi allontanare dall’Italia dopo il difficile periodo vissuto a seguito delle vicissitudini che lo hanno visto protagonista con Sophie Codegoni.

Alessandro Basciano fugge dall’Italia: i motivi

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati tra recriminazioni e frecciatine reciproche e a seguire il dj ha fatto sapere di essere intenzionato a lasciare l’Italia.

“Ho dato tutto me stesso, ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia…alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato…ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso…son due mesi che convivo con attcchi di panico e ansia, la mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori…ho deciso di andare lontano….forse l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza o forse no…o in ballo nuovi progetti importanti e vene parlerò…non vi nascono la mia malinconia ma…purtroppo è stato tutto un senso unico…mi manca..mi manca tutto”, ha scritto il dj che, appena 5 mesi fa, ha avuto insieme a Sophie la sua prima figlia, Celine Blue. In tanti sui social hanno dato prova di non credere alla versione di Basciano in merito alla rottura e si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.