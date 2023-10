Alessandro Basciano: parla la ragazza accusata di avere un flirt con lui

Nelle ultime ore Alessandro Basciano è stato accusato di aver tradito Sophie Codegoni, che ha annunciato via social la loro rottura. A seguire una misteriosa ragazza – accusata di aver avuto un flirt con lui – è intervenuta via social.

Alessandro Basciano: parla la ragazza del presunto flirt

Dopo che Sophie Codegoni ha annunciato la fine della sua relazione con Alessandro Basciano sui social si è rapidamente sparsa la voce che l’ex gieffino l’avesse tradita. Basciano, che sarebbe ricoverato in ospedale (non è dato sapere per cosa) è intervenuto via social smentendo le ipotesi in circolazione e a seguire è intervenuta anche una misteriosa ragazza (il cui nome è Federica Ficara) a cui sarebbe stato attribuito un flirt proprio con lui.

“Vorrei replicare a queste false insinuazioni nate in questi ultimi giorni e che mi coinvolgono spiacevolmente. Premesso che sono basita su come certe persone possano inventare storie senza alcun fondamento, ci tengo a precisare che io e Alessandro Basciano ci conosciamo solo ed esclusivamente perché io e Gianluca Costantino ci frequentiamo. Avrei preferito comunicare sui social la mia relazione in un modo e in un tempo certamente differente, ma considerato quanto sta accadendo tra Ale e Sophie mi sembrava corretto espormi. Mi spiace molto ed auguro ad entrambi di poter ritrovare presto pace e serenità”.