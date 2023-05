Alessandro Cecchi Paone sposerà presto il compagno Simone Antolini. In questo modo, il giornalista potrà adottare la figlia che il ragazzo ha avuto nel corso di una precedente relazione.

Ospite di Pomeriggio 5, Alessandro Cecchi Paone ha confessato che presto sposerà Simone Antolini. Le nozze avverranno all’estero, dove il giornalista sarà anche libero di adottare la piccola Melissa, la figlia che il compagno ha avuto nel corso di una relazione del passato.

Cecchi Paone ha dichiarato:

Alessandro e Simone si sposeranno all’estero, anche perché in Italia non è permessa l’adozione alle coppie gay. Ha aggiunto:

“In Italia purtroppo questo è ancora vietato. Uno dei motivi per cui io e Simone siamo andati insieme a L’Isola dei Famosi è stato proprio per tenere accesa la luce su tante coppie che vivono questo problema senza essere famosi. Noi essendo famosi in qualche modo troveremo una soluzione per mettere d’accordo tutti, ma degli altri non ne parla più nessuno”.