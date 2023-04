Alessandro Cecchi Paone è in gara all’Isola dei Famosi 2023 con il fidanzato Simone Antolini. Il divulgatore scientifico ha rivelato che il compagno, prima di stare con lui, ha avuto un lungo fidanzamento con una ragazza.

Alessandro Cecchi Paone sul fidanzato Simone

Concorrente dell’Isola dei Famosi 2023 con il fidanzato Simone Antolini, Alessandro Cecchi Paone è apparso molto innamorato del ragazzo. Nonostante la grande differenza d’età, il divulgatore scientifico e il compagno sembrano affiatati e si guardano con occhi sognanti. Eppure, prima di incontrare Alessandro, Simone era fidanzato con una ragazza.

Simone Antolini era fidanzato con una ragazza

Intervistato da Fanpage.it, prima di partire per l’Isola dei Famosi, Alessandro ha così parlato del fidanzato Simone:

“Un anno fa, come capitò a me quando ne avevo 35, si innamorò di un suo amico e decise di lasciare la ragazza con la quale aveva una storia importante per intraprendere un percorso in questo nuovo orientamento”.

Cecchi Paone come Simone: anche lui è stato con una donna

Così come accaduto a Simone, anche Cecchi Paone prima di accettare la sua omosessualità ha avuto relazioni eterosessuali. Non solo, Alessandro è stato anche sposato. Si è separato dalla donna nel 2003, dopo 10 anni di relazione. Oggi, a distanza di anni dal divorzio, sono in ottimi rapporti.