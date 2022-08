Alessia Cammarota ha confessato di avere problemi di salute: cosa le sta succedendo?

Alessia Cammarota ha confessato via Instagram di avere problemi di salute. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è entrata nei dettagli, ma ha ammesso che sarà più tranquilla dopo “il controllo” che farà a settembre.

Alessia Cammarota ha problemi di salute

Via Instagram, Alessia Cammarota ha rivelato che sta attraversando un momento delicato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, rispondendo alle domande dei fan, ha fatto capire che non vuole parlarne nei dettagli, ma sembra che ci sia di mezzo lo stress. I problemi di salute, quindi, potrebbero essere collegati al nuovo locale che lei e il marito Aldo Palmieri hanno aperto a Catania.

Le parole di Alessia Cammarota

“Sei più serena riguardo la tua situazione personale?“, le ha chiesto un fan.

Alessia ha risposto:

“Sono più serena. Sicuramente lo sarò ancora di più a settembre, dopo il primo controllo. Ma la verità è che la mia non è preoccupazione, sono arrabbiata… Ma cerco di ripetermi quotidianamente che c’è di peggio e che questa è una cavolata”.

Poco dopo, un altro fan ha esclamato: “Non farci stare in pensiero, dicci qualcosa del problema che hai“.

Cosa sta succedendo ad Alessia Cammarota?

A questo punto, Alessia ha chiuso il discorso:

“Ragazze, non è niente davvero! Solo non mi va di parlarne… Ripeto, non c’è da preoccuparsi“.

La Cammarota non ha voglia di parlare dei suoi problemi di salute, ma ha sottolineato che non c’è nulla di cui preoccuparsi. Pertanto, i fan possono stare tranquilli. Al momento, l’unica cosa certa è “il primo controllo” che dovrà fare il prossimo settembre. I seguaci più ansiosi non possono fare altro che attendere qualche aggiornamento da parte della diretta interessata.