Alessia Macari lancia un appello per tornare a lavorare in tv: chi accoglierà l'ex Ciociara di Avanti un altro?

Lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, Alessia Macari ha lanciato un vero e proprio appello. L’ex Ciociara di Avanti un altro ha voglia di tornare a lavorare in tv e per questo ha detto no ad una seconda gravidanza.

Alessia Macari: appello per tornare in tv

Intervistata dal settimanale Nuovo, Alessia Macari ha ammesso che ha una grande voglia di tornare a lavorare in tv. Da circa due anni, l’ex Ciociara di Avanti un altro è lontana dal piccolo schermo e anche se ha fatto di tutto per ottenere qualche ingaggio, nessuno ha accolto il suo appello. A remare contro di lei, però, c’è stata la pandemia da Covid-19, che ha interrotto prima del tempo la sua esperienza come valletta di Domenica In.

Le parole di Alessia Macari

Alessia ha dichiarato che vorrebbe partecipare all’Isola dei Famosi:

“Mi piacerebbe partecipare alla prossima edizione, specie adesso che si può andare in coppia. Mi porterei dietro mia madre: è molto sportiva e farei fare tutto a lei! Voglio tornare in tv. Non voglio stare a casa ad annullarmi”.

La Macari ha confessato che, nel 2020, aveva già fatto i provini per il reality honduregno. Poi, a causa del Covid-19, non se n’è fatto più nulla.

Alessia Macari: zero opportunità lavorative all’orizzonte

Per il momento, Alessia Macari non ha alcuna offerta di lavoro per tornare in tv. Dopo la vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, correva l’anno 2016, ha vissuto un periodo d’oro, poi è finita pian piano nel dimenticatoio. Ha chiesto a Milly Carlucci di poter partecipare a Il Cantante Mascherato, ma non ha ottenuto risposta. Nonostante tutto, la Ciociara è fiuduciosa ed è per questo che non ha intenzione di vivere una seconda gravidanza.