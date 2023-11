Alessia Merz, perché è sparita dalla tv: "Hanno smesso di chiamarmi"

Alessia Merz ha rotto il silenzio via social e ha spiegato perché, da anni, non apparirebbe più in tv.

Alessia Merz: perché non va in tv

Alessia Merz è da tempo lontana dal piccolo schermo e lei stessa ha svelato perché e come sarebbe diventata la sua vita oggi, al fianco del marito Fabio Bazzani e dei loro due figli.

“Sempre in hotel, con coperta e cuscino in macchina, una vita assurda. Dai 18 ai 31 mi sono divertita, ho fatto di tutto e di più. Volevo una famiglia. Dopo i primi no hanno smesso di chiamarmi. Ma non sono pentita, sono felice così, non sto mica chiusa in casa con Netflix. Ogni tanto faccio qualche cosetta per togliermi lo sfizio, non ci ho messo la croce sopra”, ha dichiarato la Merz, mentre alla sua storia d’amore co Bazzani ha spiegato:

“Quando sono uscita temevo che mi avesse dimenticato, invece mi ha chiesto di sposarlo e ho detto sì. Ci ho messo un mese a spiegare ad amici e parenti che era solo amore folle e non ero incinta”. I due sono legati da 18 anni, e la loro storia d’amore ha fatto sognare fan, amici e colleghi. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori novità per la coppia in futuro e se l’ex velina svelerà ulteriori dettagli sulla sua vita privata.