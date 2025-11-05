Alessia Pifferi: decisione della Corte d'appello sulla condanna per omicidio

Alessia Pifferi ha avuto la pena ridotta a 24 anni per la morte della figlia, un caso che ha scosso l'opinione pubblica.

La vicenda di Alessia Pifferi ha suscitato un profondo sconcerto e indignazione in tutta Italia. La Corte d’assise d’appello di Milano ha recentemente emesso una sentenza che ha ridotto la pena per la madre, precedentemente condannata all’ergastolo per l’omicidio della figlia Diana, di soli 18 mesi. La pena ora è stata fissata a 24 anni di reclusione, un verdetto che ha acceso un acceso dibattito tra chi sostiene la gravità del gesto e chi si interroga sulle motivazioni e le condizioni psicologiche della donna.

Il caso di Diana: una tragedia inaspettata

Nel luglio, Alessia Pifferi ha lasciato la sua bambina da sola in casa per quasi sei giorni. Durante questo lasso di tempo, la piccola Diana è morta di stenti, vittima di una disidratazione e denutrizione estremamente grave. Quando Alessia è tornata a casa, ha trovato la figlia priva di vita, distesa su un lettino da campeggio, con vicino solo un biberon e una bottiglietta d’acqua. Questo drammatico scenario ha portato all’arresto della madre e a una condanna che inizialmente sembrava giusta e necessaria.

Le reazioni della famiglia

Viviana Pifferi, sorella di Alessia, ha espresso una forte speranza per la conferma della pena massima. Durante il processo, ha dichiarato: “Spero che confermino l’ergastolo, ma la condanna più grande sarebbe se Alessia capisse la gravità del suo gesto e la vita che ha tolto a sua figlia”. Le parole della sorella evidenziano un sentimento di impotenza e di rabbia, mentre si chiede come una madre possa arrivare a tanto.

Le motivazioni della Corte e le valutazioni psicologiche

La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di una perizia psichiatrica che ha confermato la capacità di intendere e volere di Alessia Pifferi al momento del crimine. La sostituta procuratrice generale ha sottolineato come la condotta della donna sia stata particolarmente inquietante, non tanto per un atto violento diretto, ma per un’omissione che ha portato a una sofferenza inaccettabile. “Non è una madre che butta il figlio dalla finestra, ma una donna che lascia la sua bambina soffrire per giorni interi”, ha osservato la procuratrice, evidenziando l’orribile natura della situazione.

Il processo parallelo e le accuse di omicidio

In un altro filone del processo, due professionisti, l’avvocato e uno psichiatra, sono stati accusati di aver tentato di manipolare la situazione a favore di Alessia, sostenendo che fosse affetta da un disturbo mentale grave. Queste accuse hanno sollevato interrogativi sull’integrità del sistema legale e sulle responsabilità degli operatori coinvolti nel caso. Il pubblico ministero ha chiesto pene severe per gli accusati, sottolineando la necessità di garantire giustizia per Diana.

Conclusioni e riflessioni sulla giustizia

La sentenza di appello ha generato un ampio dibattito sull’adeguatezza della pena e sul significato di giustizia in casi così complessi e strazianti. Molti si chiedono se 24 anni siano sufficienti per un gesto così estremo e se rappresenti davvero una punizione adeguata per la perdita di una vita innocente. Mentre la famiglia di Diana continua a lottare per la giustizia, il caso di Alessia Pifferi rimane un triste promemoria delle responsabilità genitoriali e delle conseguenze devastanti dell’abbandono.