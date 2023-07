Alessia Puglielli è morta a causa dei troppi medicinali assunti. La donna ha perso la vita a soli 40 anni. Probabilmente non voleva accettare la fine della relazione.

Alessia Puglielli, morta per i troppi medicinali: il caso

Alessia Puglielli è morta a causa dei troppi medicinali assunti. Una donna di 40 anni, senza particolari patologie, deceduta per arresto cardiaco in ospedale. Non si può escludere l’imperizia medica, motivo per cui l’esame verrà effettuato in una struttura diversa da quella in cui è stata ricoverata. Alessia Puglielli era stata trasferita d’urgenza il 4 luglio scorso al Gemelli. Il suo compagno, un musicista abbastanza affermato, per cui si era trasferita temporaneamente da Montesilvano a Roma, ha allertato il 118, spiegando che la donna aveva assunto una quantità eccessiva di farmaci tutti insieme perché non voleva accettare la fine della relazione sentimentale. Le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche, tanto che Alessia Puglielli di fatto non è mai uscita dal coma ed è morta l’8 luglio.

Alessia Puglielli, morta per i troppi medicinali: chi era

Alessia Puglielli, originaria di Sulmona, dopo essersi trasferita a Montesilvano, in provincia di Pescara, si è trasferita a Roma con il suo fidanzato. Nella capitale, dopo un malore, è stata ricoverata al policlinico Gemelli, dove è deceduta. Alessia era appassionata di palestra e fitness e lavorava come personal trainer in diversi centri sportivi. Molti appassionati e sportivi la conoscevano, anche tramite i social network.