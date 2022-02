Alex Belli ha inviato un breve video a Barbara D'Urso con cui ha replicato alle sue opinioniste.

Enrica Bonaccorti e Rosanna Cancellieri nel salotto tv di barbara D’Urso hanno insinuato che Alex Belli non sapesse suonare il pianoforte, e lui ha deciso di replicare personalmente inviando un video a Barbara D’Urso.

Alex Belli: il video a Barbara D’Urso

Con un breve video – da lui condiviso anche via social – Alex Belli ha replicato contro le analiste Enrica Bonaccorti e Rosanna Cancellieri dopo che, in una delle ultime puntate del salotto di Barbara D’Urso, avevano insinuato che lui non sapesse suonare il pianoforte.

Alex Belli ha replicato con un video in cui lo si sente suonare e cantare Il Mio Canto Libero di Lucio Battisti e ha detto: “Barbara ti dedico un pazzo perché sai quanto ti voglio bene e quanto ti ammiro, alla faccia delle tue opinioniste“.

Alex Belli: la replica contro le opinioniste

Nei giorni scorsi le due opinioniste di Barbara D’Urso avevano affermato: “Non è che quel pianoforte ha già la musica? Io di Alex Belli non mi fido in nulla, neanche a chiedergli l’ora”, e ancora: “Io di Alex Belli non mi fido secondo me è un falsone! A chi ha dedicato il brano? A se stesso ovviamente!“. L’attore ovviamente non gliele ha certo mandate a dire e ha replicato personalmente.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? Nei giorni scorsi Alex Belli ha lasciato la casa del GF Vip ed è tornato a casa senza aver veramente risolto la situazione con sua moglie, Delia Duran, che a causa del suo comportamento con Soleil Sorge ha perso la fiducia nei suoi confronti.