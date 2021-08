Alfonso Signorini asfalta Raz Degan: “Spazzatura sono le tue richieste”

Asfolto Signorini ha replicato contro Raz Degan dopo le sue pesanti critiche nei confronti del GF Vip 6.

Attraverso i social Raz Degan ha fatto sapere che non avrebbe mai accettato di partecipare al GF Vip e ha definito il reality show “casa piena di spazzatura”. Alfonso Signorini ha replicato attraverso le pagine del suo settimanale.

Alfonso Signorini asfalta Raz Degan

Nei giorni scorsi sono circolate voci riguardanti una trattativa in corso tra Mediaset e Raz Degan, che avrebbe chiesto 500mila euro per prendere parte al programma, da lui definito sui social “spazzatura”. Mentre Degan ha messo a tacere le voci in circolazione riguardanti la presunta trattiva, Alfonso Signorini ha replicato contro l’attore sostenendo che la sua richiesta fosse invece vera: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il “signor” Degan a Mediaset. Richiesta rispedita giustamente al mittente.

A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa”, ha dichiarato il conduttore del reality show.

Raz Degan contro il GF Vip

L’ex vincitore dell’Isola dei Famosi ha scritto alcuni post al vetriolo, via social, mettendo a tacere le voci sulla sua presunta partecipazione al reality show, che quest’anno è giunto alla sua sesta edizione. “Girano articoli che dovrei entrare in una casa piena di spazzatura, che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare.

É solo fake news… passiamo avanti“, ha scritto Degan, e ancora: “Il virus delle fake news continua a mutare: è arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…La dignità non è in vendita e la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare… Ora basta, vado a pescare”. Quale sarà la verità in merito alla vicenda? Raz Degan tornerà a replicare dopo la frecciatina di Alfonso Signorini nei suoi confronti?

Raz Degan: la vita privata

Oggi Raz Degan si è stabilito in Puglia dove, secondo indiscrezioni, vivrebbe insieme alla fidanzata, una donna di nome Stuart. Degan è sempre stato geloso della sua vita privata ma è nota la sua liaison con Paola Barale, naufragata definitivamente nel 2015 dopo ben 13 anni d’amore. Degan ha sempre preferito non parlare pubblicamente della fine della loro storia d’amore.