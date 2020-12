Raz Degan è stato paparazzato per le vie del centro di Roma in compagnia della sua nuova fiamma.

Archiviata definitivamente la storia con Paola Barale per Raz Degan, che durante le festività natalizie è stato pizzicato per le vie di Rome in atteggiamenti intimi con una donna di nome Stuart.

L’ex naufrago dell’Isola dei famosi ancora non ha presentato ufficialmente la nuova fidanzata, e del resto sulla sua vita privata ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. In una delle sue ultime interviste aveva però confessato di essere innamorato: “Ho un nuovo amore. Non posso e non voglio dire molto su di lei, ci tengo alla mia e alla sua privacy, non voglio entrare nella vita privata delle persone e poi mi sto imbarazzando un pò”.

Secondo i rumor in circolazione il legame tra i due andrebbe avanti da oltre un anno, e si sarebbe rafforzato ulteriormente durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Nel frattempo l’ex compagna di Degan, Paola Barale, ha fatto sapere di aver chiuso definitivamente il loro rapporto e di non volerne più sentire parlare: “Dentro di me ho un dimenticatoio dove ci metto le persone che mi hanno fatto male.

Quelle persone che ho visto nei filmati sono finite nel dimenticatoio. Non ho nessun piacere a parlare di queste persone”, aveva fatto la showgirl riferendosi a lui e al suo ex marito, Gianni Sperti. Degan è sempre stato molto geloso della propria privacy, ma in tanti sperano che prima o poi riveli qualcosa di più sul suo nuovo amore.