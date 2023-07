Alfonso Signorini ha commentato a modo suo l’addio di Barbara D’Urso da Mediaset. Non solo, il conduttore del Grande Fratello Vip ha parlato anche dei nuovi opinionisti del reality.

Tramite il settimanale Chi, Alfonso Signorini ha commentato le notizie più calde degli ultimi giorni. Dall’addio di Barbara D’Urso a Mediaset all’arrivo di Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli al GF Vip come opinionisti. Il conduttore ne ha una per tutti, ma sostiene che questa sorta di “fanta-tv” sia la cosa migliore dell’estate.

In merito a Barbara D’Urso fuori da Mediaset, Alfonso, in modo del tutto ironico, ha dichiarato:

“Poi ancora, la Balivo, la Blasi, la Annunziata: ogni ora spunta un nome nuovo. Ma ce n’è uno che vale per tutti: Barbara D’Urso. C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese. Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia… Tremo al solo pensiero che il mio cellulare non squillerà più alle undici di sera con la voce del collega in fibrillazione: ‘Sei seduto? Tieniti forte!’. Ah la bellezza del telemercato”.