Alfonso Signorini ha svelato qualche indiscrezione intima su Maria De Filippi. Il direttore del settimanale Chi ha parlato del matrimonio della conduttrice con Maurizio Costanzo.

Alfonso Signorini, indiscrezioni intime su Maria De Filippi: la sua verità

Alfonso Signorini è il direttore del settimanale Chi e tra le pagine del suo giornale si trovano sempre notizie attuali che riguardano i personaggi noti. Tra questi troviamo Maria De Filippi, una delle conduttrici italiane più amate in assoluto. Signorini si è lasciato andare a qualche piccola confessione intima sulla conduttrice, pur non entrando proprio nei dettagli. Il conduttore del Grande Fratello, pronto per una nuova edizione che andrà in onda l’11 settembre, qualche tempo fa ha parlato di matrimoni famosi andati in bianco. Aveva preso come esempio Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che per 24 anni avrebbero dormito in camere separate, nella stessa casa.

Alfonso Signorini sulla storia d’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Alfonso Signorini aveva lanciato questa allusione, ma aveva anche corretto il tiro, spiegando che dopo 30 anni erano ancora insieme e che sicuramente avevano avuto i loro momenti di intimità, ma che il loro rapporto si basava su altro, su qualcosa di più profondo e importante. Quella tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo è stata una delle storia d’amore più longeve e solide del mondo dello spettacolo. 30 anni di amore, rispetto e profonda stima, per un legame davvero indissolubile.