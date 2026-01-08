Alfonso Signorini risponde alle accuse di violenza e estorsione: la sua difesa spiegata

Il conduttore Alfonso Signorini ha categoricamente respinto le accuse di violenza e estorsione durante un approfondito interrogatorio in procura.

Alfonso Signorini, noto conduttore del Grande Fratello Vip, si è presentato spontaneamente presso il Palazzo di Giustizia di Milano per un interrogatorio durato circa tre ore. La sua presenza è stata motivata dalle gravi accuse mosse contro di lui da Antonio Medugno, ex concorrente del reality e modello, che lo ha denunciato per violenza e estorsione.

Il contesto delle accuse

Le accuse contro Signorini sono emerse in seguito a una querela presentata da Medugno, il quale sostiene di aver subito comportamenti inaccettabili durante una loro interazione. Durante l’interrogatorio, Signorini ha respinto fermamente ogni accusa, assistito dai legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello. Secondo quanto riportato, il conduttore ha fornito una versione dei fatti in netto contrasto con quella di Medugno, cercando di mettere in luce la sua integrità.

Il racconto di Antonio Medugno

Antonio Medugno ha riferito di aver avviato un rapporto con Alfonso Signorini attraverso messaggi, su suggerimento del proprio manager. Secondo la testimonianza di Medugno, la comunicazione si sarebbe intensificata, culminando in un invito a casa di Signorini. L’uomo ha dichiarato di aver subito avances non desiderate e contatti fisici inappropriati, circostanze che lo hanno portato a presentare denuncia. Le sue affermazioni, condivise in un video sui social, hanno generato un significativo scalpore, mettendo in luce un clima di manipolazione e disagio.

La reazione di Signorini e le indagini in corso

Di fronte a gravi accuse, Signorini ha scelto di agire, presentandosi in procura per chiarire la sua posizione. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato: “Non ho commesso nessuna violenza né estorsione”. Ha inoltre affrontato la questione delle chat intercorse tra lui e Medugno, i cui dettagli specifici non sono stati resi pubblici. L’interrogatorio è stato condotto dai pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis, che stanno gestendo anche un’altra indagine riguardante Fabrizio Corona. Quest’ultimo ha recentemente dichiarato di aver assistito a comportamenti discutibili legati a Signorini.

Il coinvolgimento di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona, ex paparazzo di fama, ha accusato Alfonso Signorini di gestire un sistema all’interno del Grande Fratello. Secondo Corona, l’accesso al programma sarebbe condizionato a favori personali. Tali affermazioni hanno portato Signorini a querelare Corona per revenge porn, in seguito a presunti video compromettenti. Attualmente, le indagini su Corona sono in corso, mentre la procura sta analizzando la veridicità delle accuse avanzate da entrambi gli interlocutori.

Le implicazioni e gli sviluppi futuri

La situazione rimane complessa e delicata. Alfonso Signorini ha deciso di autosospendersi da alcuni impegni legati a Mediaset, mantenendo però il suo ruolo di direttore di Chi. L’attenzione ora si concentra sullo sviluppo delle indagini e sul prossimo interrogatorio di Antonio Medugno, che risulta fondamentale per chiarire ulteriormente la vicenda. Gli inquirenti saranno chiamati a esaminare le due versioni dei fatti e a raccogliere ulteriori elementi per determinare la verità di quanto accaduto.