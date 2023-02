Alfredo Cospito, Nordio: "Su dichiarazioni Donzelli sta indagando la Procura"

Sulle dichiarazioni fatte dal deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, sta indagando la Procura.

Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che durante il suo intervento in Senato, ha affrontato alcuni punti cruciali del caso Alfredo Cospito: “Non ci pareremo dietro i magistrati di Roma, non troveremo l’alibi dell’inchiesta per dire che ce ne laveremo le mani, ma ci sono limiti procedurali, cerchiamo di capire quali sono questi limiti entro i quali, conclusa l’istruttoria, risponderemo alle Camere e dove ci sarà richiesto di rispondere”, ha spiegato il ministro.

Alfredo Cospito, Nordio: “C’è un’indagine aperta della Procura di Roma”

Nordio ha proseguito nell’informativa sottolineando l’importanza che ricopre l’indagine aperta dalla Procura di Roma “per i reati di rivelazione e utilizzazione del segreto di ufficio, questa notizia rappresenta un elemento di novità di cui a questo punto, per il doveroso rispetto del lavoro degli inquirenti, non possiamo non tener conto”.

Renzi: “Quello che è accaduto è inqualificabile”

Nel frattempo Matteo Renzi ha speso parole durissime su Donzelli tanto da definire il suo intervento sguaiato e fuori luogo: “Quello che è accaduto ieri è inqualificabile. Non ti metti ad attaccare gli avversari dicendo che non sono lo Stato: non è lo Stato chi utilizza materiale riservato per attaccare gli avversari”. Ha espresso poi tutta la sua contrarietà sulla possibilità di modificare il 41bis: “Io credo che abbia salvato il Paese […] se volete cambiare il 41 bis, ditelo.

Io sono contrario”.