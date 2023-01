Alice Campello è uscita dall'ospedale: "Grazie per esservi preoccupati per me"

Alice Campello ha rotto il silenzio via social dopo aver lasciato il reparto di terapia intensiva ed aver fatto finalmente ritorno a casa insieme alla sua bambina, la piccola Bella.

Alice Campello: le prime parole dopo il parto

Il 9 gennaio Alice Campello è stata ricoverata per il parto programmato con cui ha dato alla luce la sua quarta figlia, la piccola Bella. Dopo il parto ci sono state alcune complicazioni per la modella e imprenditrice, che è stata ricoverata in terapia intensiva. In queste ore la moglie di Alvaro Morata ha potuto finalmente lasciare l’ospedale e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni, ringraziandoli personalmente per i tanti messaggi d’affetto da lei ricevuti:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alice Campello Morata (@alicecampello)

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me. Grazie ad ogni singola persona di Clinica Navarra (…) Alvaro sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità.

Ti amo”.

Nelle scorse ore proprio il calciatore e marito di Alice Campello, Alvaro Morata, aveva rotto il silenzio via social senza nascondere le paure da lui vissute nei giorni scorsi. “Sono stati senza dubbio i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti con me. Sei il meglio che mi sia capitato nella vita, senza di te non avrebbe alcun senso”, aveva scritto via social.