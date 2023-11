La figlia di Cristiano De André e nipote di Fabrizio, ha aspramente criticato gli show di Barbara D’Urso, affermando: “Non capisco i suoi talk show gossip, né chi li guarda“.

Alice De Andrè si scaglia contro Barbara D’Urso

Intervistata dal Corriere della Sera, Alice De André ha ammesso di aver ricevuto numerose chiamate per partecipare a diversi programmati tv. Inviti che, però, sono stati tutti rifiutati. Spiegando le sue ragioni ha confessato di non provare una grande simpatia per determinati generi di trasmissioni: “Sì. Non fa per me. Salotti in stile D’Urso non li capivo e non li capisco né per chi è oggetto di gossip, né per chi sta a guardare“. L’attrice non ha nascosto la propria avversione per un genere di televisione di cui Barbara D’Urso è stata a lungo rappresentante. “Sono una ventenne senza la televisione. Quando ho traslocato e l’ho mollata è stata una liberazione” ha aggiunto.

Possibile ritorno in Italia per la D’Urso

Quando ha lasciato il salotto di Pomeriggio 5, programma che ha condotto con successo per più di 13 anni, Barbara D’Urso ha deciso di partire alla volta dell’Europa. I suoi fan l’hanno digitalmente seguita durante i suoi soggiorni a Londra e a Parigi, sperando che prima o poi sarebbe rientrata in patria. È stata proprio lei a condividere su Instagram la notizia del suo ritorno sulle scene, lasciando però un velo di mistero sui piani per il futuro. Il nome della nota conduttrice è anche apparso fra i possibili protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Non sembra, tuttavia, rientrare nella rosa del direttore artistico Amadeus.