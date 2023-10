Simona Ventura: la pace con Mara Venier e Barbara D’Urso

Nella stessa giornata, Simona Ventura è riuscita a stringere il calumet della pace con Mara Venier e Barbara D’Urso. La conduttrice è apparsa con le colleghe in due occasioni differenti.

Domenica 29 ottobre 2023, Simona Ventura ha fatto pace con due donne che erano in un certo senso considerate le sue nemiche storiche. Stiamo parlando di Mara Venier e Barbara D’Urso. Con la prima si è incontrata a Domenica In e ha regalato ai telespettatori un abbraccio sincero, mentre con la seconda ha posato davanti ai fotografi durante la presentazione del film Shukran.

Intervistata da SuperGuidaTv, Simona Ventura ha parlato così della pace con Venier e D’Urso:

“Io sono molto felice, è un momento di pace e voglio pace con tutti. Anche perché succedono delle tali belle cose per noi e delle tali brutte cose in giro che non vale proprio la pena essere in lotta con nessuno”.