Domenica In: Mara Venier e Simona Ventura fanno pace

Dopo anni di maretta è scoppiata la pace tra Simona Ventura e Mara Venier a Domenica In.

L’abbraccio tra Mara Venier e Simona Ventura

Durante la puntata di Domenica In, parlando di Ballando con le stelle, Mara Venier si è rivolta direttamente a Simona Ventura dicendo: “Vorrei parlare con Simona, anche perché non ci vediamo da troppo tempo.”

Simona Ventura ha risposto alla collega, dicendo che l’amore per Giovanni Terzi l’ha molto cambiata e adesso è una donna felice. Ha commentato infatti: “L’amore mi ha cambiata e tu Mara ne sai qualcosa.”

Le due poi si sono abbracciate.

Infine hanno raccontato un aneddoto risalente al 2011, quando ancora erano amiche. Hanno dunque svelato il primo incontro tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, avvenuto proprio alla festa di compleanno del marito di Mara Venier. A quei tempo però sia Ventura che Terzi erano fidanzati con altre persone.

Il gelo passato tra le due conduttrici

Le ragioni dei dissapori tra Mara Venier e Simona Ventura non sono mai state rese pubbliche. Sembra che riguardino questioni private e non professionali, ma nessuna delle due ha mai dato spiegazioni. Solo Ventura, in una vecchia intervista, aveva detto: “Io e Mara abbiamo litigato per colpa di una terza persona che ha raccontato bugie a cui lei ha creduto. Non ci siamo più parlate.”