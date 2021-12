Allarme caro bollette: fino a 1.200 euro in più all’anno di luce e gas

Italia, il caro bollette spaventa le famiglie. Nello scenario peggiore ci sarà un aumento del 61% per il gas e del 45% per la luce

Allarme caro delle bollette nel nostro Paese. Gas e luce potrebbero aumentare rispettivamente del 61% e del 45% l’anno prossimo. Si potrebbe raggiungere la cifra record di 1200 euro.

Italia, caro bollette nel 2022: un grosso aumento

Gli italiani sono preoccupati.

I forti rincari delle forniture di gas registrati negli ultimi due trimestri di crisi energetica porteranno ad un grosso aumento delle tariffe che sarà reso ufficiale durante la giornata del 30 dicembre dall’Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.)

Italia, caro bollette nel 2022: quanto si dovrà pagare

Secondo le stime di Nomisma Energia, nello scenario peggiore, cioè senza l’intervento da parte del Governo, il gas aumenterà del 61% e la luce fino al 45% e questo porterà ad una spesa media annua di 1200 euro.

Italia, caro bollette nel 2022: l’intervento dell’esecutivo

Con la nuova Legge di Bilancio, in approvazione in queste ore, il Governo dovrebbe però stanziare un pacchetto da 3,8 miliardi di euro a cui si aggiungerà un altro miliardo destinato alla rateizzazione dei nuclei meno abbienti. In questo modo gli aumenti del costo dell’energia peserebbero sulle tasche degli italiani per il 40% per il gas e per il 28% per la luce.

La spesa a fine anno sarebbe in questo caso di 770 euro.

