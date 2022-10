Allarme per gli adolescenti su biscotti e dolciumi con la droga, tutto è cominciato a seguito di una operazione messa a segno in territorio di Bolzano

Un preciso allarme per gli adolescenti su biscotti e dolciumi con la droga e sulla possibilità che i minori, ormai tutti dotati di smartphone, possano cadere nel tranello degli stupefacenti più facilmente di quanto non si creda. Quell’allarme lo ha lanciato l’Istituto superiore di Sanità dopo alcuni sequestri mirati in Alto Adige per gli acquisti online e dopo che molti casi avevano evidenziato come la salute degli adolescenti sia potenzialmente a rischio.

Biscotti e dolciumi con la droga, l’allarme

Il tema è stato affrontato da La Voce di Rovigo, che spiega come “l’Istituto di sanità e il dipartimento politiche antidroga” abbiano “lanciato l’allarme su alcuni alimenti (tra cui anche i cereali) contenenti thc, uno dei principi attivi della cannabis”. Un’altra inchiesta di Repubblica spiega che “tutto è cominciato a seguito di un sequestro a Bolzano da cui è stata lanciata l’Allerta di I grado”.

Cosa era successo? Un sequestro operato a carico di un uomo che vive in Alto Adige.

Come sono “fatti” quei prodotti

Si tratta infatti di “prodotti si acquistano online” e che “sono identici a quelli consumati dai più piccoli, paura per gli eventi avversi”. E attenzione: sul materiale sequestrato e commercializzato su appositi portali, non sono riportate “né le informazioni relative al produttore e neanche quelle dei punti vendita in cui possono essere stati distribuii”.

Ecco perché è scattato l’allarme dell’Iss: “Si segnala il potenziale pericolo per consumatori ignari, anche bambini, che potrebbero assumere questi alimenti del tutto identici ad altri legali presenti in commercio”.