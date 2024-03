La Juve non riesce a risollevarsi: solo 0-0 contro il Genoa. Clima teso tra i giocatori e l’allenatore, infatti, nel post partita Massimiliano Allegri non ha apprezzato le domande di Gianfranco Teotino ed è nato un botta e risposta tra i due.

Massimiliano Allegri e Gianfranco Teotino: Ecco cosa è successo

In un primo momento sono queste le parole di Massimiliano Allegri, ai microfoni di Sky Sport:

«Non sta succedendo niente, c’era nervosismo per l’importanza della partita che avevamo l’obbligo di vincere. Abbiamo fatto un bel secondo tempo, con qualche errore nei passaggi. Meno punti di vantaggio sul quinto posto? Non deve creare imbarazzo, ma responsabilità perché il posto in Champions è lontano 11 punti e mancano nove partire. Bisogna lavorare e credere in quello che facciamo».

Allegri infastidito dalle domande di Gianfranco Teotino

In un secondo momento, il clima dell’intervista inizia a cambiare facendosi sempre più teso:

«Vlahovic ha sbagliato e la società lo multerà. Siamo terzi in classifica: io non so come si fa il giornalista (riferito a Teotino che lo criticava), lei sa come si fa l’allenatore? Faccio scelte per il bene della squadra. Voi cosa capite? Voi dovete solo fare domande».

Allegri continua ad alzare i toni contro Gianfranco Teotino

Allegri alza i toni: