Allenatore tocca nelle parti intime calciatore 13enne: indagato per molestie ...

Il caso di molestie sessuali sarebbe avvenuto in un Summer Camp e a farne le spese sarebbe stato un ragazzino minorenne

Le indagini sono in corso e devono fare luce su quanto sarebbe accaduto questa estate. Le Procura di Torino ha aparto il fascicolo nei confronti di un allenatore di calcio di 30 anni che avrebbe toccato nelle parti intime un ragazzino minorenne al campo estivo.

Molestie nei confronti di un calciatore minorenne: indagato allenatore

I fatti risalgono ai primi mesi dell’estate 2023, e si riferiscono ad avvenimenti che sarebbero capitati ad un Summer Camp organizzato da una squadra di calcio dilettantistica del Piemonte. Durante una di queste giornate, l’allenatore dei Pulcini, un ragazzo di 30 anni, si sarebbe avvicinato ad un calciatore 13enne e lo avrebbe toccato nelle parti intime. Il tutto sarebbe avvenuto mentre entrambi erano vestiti in un gesto che, se fatto tra adulti, potrebbe anche rientrare in semplice goliardia. Il giovane, tornato a casa, ha raccontato ai genitori che cosa gli era capitato e il padre ha immediatamente chiamato il responsabile del settore giovanile.

Molestie nei confronti di un calciatore minorenne: le testimonianze

Il passo successivo è stata la segnalazione alla Lega dilettanti della Figc del Piemonte, momento che ha preceduto l’allontanamento del mister che non allena più ormai da luglio. Il caso è poi finito sulla scrivania del pm Ludovico Bosso che ha aperto un fascicolo di indagine. Alri tre piccoli calciatori sono stati ascoltati come testimoni, mentre il 30enne ha consegnato senza opporre resistenza il suo pc e il suo telefono cellulare. Il perito analizzerà gli advice dell’uomo per verificare se è presente materiale pedopornografico.