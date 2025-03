Un lupo inquietante a Sant’Ambrogio

La tranquillità di Sant’Ambrogio sul Garigliano, un comune in provincia di Frosinone, è stata scossa da un avvistamento inquietante: un lupo di grossa taglia è stato visto aggirarsi nei pressi di abitazioni. Questo evento ha generato un clima di panico tra i residenti, preoccupati per la loro incolumità e quella dei loro animali domestici.

Il ritrovamento delle capre e l’allerta del sindaco

Il sindaco Sergio Messore ha preso immediatamente provvedimenti dopo che un cittadino ha segnalato il ritrovamento di due capre morte, le cui ferite erano compatibili con un attacco da parte di un lupo. In risposta a questa situazione, il sindaco ha emanato un avviso di allerta per garantire la sicurezza pubblica. “La nostra priorità è proteggere i cittadini e informare tutti sulla presenza di questo animale selvatico”, ha dichiarato Messore.

Testimonianze di paura tra i residenti

Le testimonianze dei residenti raccontano di momenti di grande paura. Roberta, una donna del posto, ha raccontato di essere stata inseguita dal lupo mentre si recava al lavoro. “Non mi sono preoccupata inizialmente, ma quando ha iniziato a seguire la mia auto, ho avuto davvero paura”, ha affermato. Anche il marito di Roberta ha espresso preoccupazione, sottolineando che le capre erano state trovate molto vicino alla loro casa, in un’area frequentata anche dai bambini.

Misure di sicurezza e raccomandazioni

Il sindaco ha raccomandato ai cittadini di evitare di frequentare alcune zone a piedi e di prestare attenzione, specialmente nelle ore del mattino e della sera. La presenza di un lupo in un’area abitata è un evento raro e preoccupante, e le autorità locali stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza di tutti. “Siamo rimasti sorpresi dalla presenza di un lupo qui, ma stiamo facendo tutto il possibile per gestire la situazione”, ha concluso Messore.