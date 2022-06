Penisola divisa fra una vasta area anticiclonica che persisterà con cielo sereno e due settori colpiti da grandinate: allerta maltempo nel Sud Italia

Allerta maltempo per due regioni del Sud Italia, per la giornata di oggi, sabato 18 giugno, sono previsti piogge, temporali e fenomeni estremi in particolare in alcuni settori di Calabria e Sicilia. Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico su ampi settori di Calabria e quasi l’intera Sicilia.

Il sito della Protezione civile ha diramato il relativo bollettino per oggi c’è un avviso di allerta meteo gialla in settori di due regioni del Sud-Italia.

Allerta maltempo nel Sud Italia

Dove? In Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Poi in Sicilia, ecco i settori più colpiti: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Il rischio idrogeologico è stato censito in criticità ordinaria, ecco dove e come. Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale. Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

“Scipione” è ancora sulla penisola

Da un punto di vista complessivo il meteo di oggi dà contezza della presenza dell’anticiclone Scipione.

Nella più parte delle regioni la giornata vedrà tempo soleggiato su quasi tutta Italia ad eccezione. A fare eccezione saranno Calabria e Sicilia. Attesi soprattutto i consueti temporali di calore pomeridiani con grandinate. Temperature previste in aumento sul Centro Tirrenico.