Allerta meteo gialla sabato 8 aprile, piogge e temporali in Italia: a rischio sette Regioni

Sono almeno sette le regioni a rischio secondo la Protezione Civile, che ha diramato un’allerta meteo gialla per sabato 8 aprile.

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per la giornata di sabato 8 aprile a causa di piogge e temporali che si presenteranno in tutta Italia, da Nord a Sud. L’allerta interesserà principalmente sette Regioni italiane.

Il maltempo si abbatte sull’Italia: piogge e temporali in arrivo

Non si placherà neppure alla Vigilia di Pasqua l’ondata di freddo fuori stagione che ha travolto l’Italia con l’arrivo del mese di aprile. In molti casi, infatti, le temperature medie stagionali rimarranno al di sotto delle medie stagionali. Sin dalla serata di venerdì 7 aprile e per l’intera giornata di sabato 8, la Penisola dovrà fare i conti con piogge e temporali che potrebbero generare disagi localizzati.

Sulla base delle previsioni sinora disponibili, quindi, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni metereologiche avverse in accordo con le Regioni coinvolte. I fenomeni meteo previsti provocheranno significative criticità idrogeologiche e idrauliche, sintetizzate nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile.

Allerta meteo gialla sabato 8 aprile: a rischio sette Regioni

Per quanto riguarda l’avviso di condizioni meteorologiche avverse, le regioni che saranno maggiormente in balia del maltempo saranno almeno sette. L’allerta meteo gialla diramata dalla Protezione Civile, infatti, riguarda Abruzzo, Basilicata, Lazio, Campania, Molise, Toscana e Umbria.

I fenomeni meteo che hanno determinato la disposizione dell’allerta meteo sono stati riportati nel bollettino nazionale di criticità e di allerta che può essere visionato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile. Il maltempo in Italia si connoterà per rovesci di forte intensità, grandinate, potenti raffiche di vento e frequente attività elettrica.