I consigli per una tre giorni festiva ma con le dovute cautele termiche e l'analisi del meteo di Paolo Sottocorona: "Dove pioverà a Pasqua"

Dallo spazio nel programma su La7 di Myrta Merlino arriva l’analisi del meteo di Paolo Sottocorona: “Ecco dove pioverà a Pasqua”. L’esperto spiega che non è affatto il caso di riporre i maglioni e favore di capi più leggeri e che la tre giorni che da domani condurrà a Pasquetta va presa con le molle. Il sunto è che nelle valigie non dovranno mancare maglioni e impermeabili: “Le temperature risaliranno un po’, ma non fatevi troppe illusioni. Niente magliette e cose leggere“.

Sottocorona: “Dove pioverà a Pasqua”

E poi, in analisi: “Domani comincerà a peggiorare al Nord, ci saranno anche piogge moderate; al Centro e al Sud, invece avrà una situazione tranquilla”. Per sabato: “il maltempo settentrionale si sposterà al Centro, con fenomeni anche intensi in Toscana e Lazio; al Sud arriverà qualche debole pioggia; al Nord pioverà, ma il fenomeno si andrà attenuando”.

Pasqua e Pasquetta: cosa ci aspetta

E Pasqua? “Domenica il maltempo si sposterà al Sud, ma si attenua quindi c’è un po’ di pioggia, ma debole”. Poi la sorpresa: “Pasquetta sembra essere salva, al nord sarà un po’ grigio ma non piove; al Centro sarà buono, al Sud qualche incertezza, ma poiché tende a cambiare diamo qualche speranza. Le temperature risalgono un po’, ma non fatevi troppe illusioni. Niente magliette e cose leggere”.