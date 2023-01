Alluce valgo: le alternative all'operazione

Alcune volte, non è possibile indossare le proprie scarpe preferite a causa del dolore ai piedi che impediscono di camminare bene. I piedi sono una parte importante della struttura del corpo e vanno trattati nel modo giusto. Capita che le donne vadano incontro a una patologia nota come alluce valgo che comporta difficoltà a camminare e molto dolore che si può risolvere in maniera diversa dall’intervento chirurgico.

Alluce valgo

Con questo nome si fa riferimento a una delle patologie maggiormente diffuse che interessano la zona del piede. L’alluce valgo è un disturbo molto comune che colpisce sia uomini che donne con difficoltà a camminare e indossare le calzature preferite. Si presenta inizialmente come una deviazione laterale dell’alluce formando una sporgenza ossea che comporta delle difficoltà a camminare.

Con questo disturbo risulta difficile, non solo indossare le scarpe, ma anche trovare una calzatura che sia idonea, oltre a formare un difetto estetico sicuramente non piacevole a vedersi. Ci sono cause di origine genetica per cui si può sviluppare questa insorgenza che poi rischia di peggiorare, se non trattata nel modo migliore, nel corso degli anni. in caso contrario, le cause possono essere acquisite, quindi sicuramente dovute ad alcuni traumi come patologie degenerative che interessano questa parte del corpo.

Sebbene indossare determinate calzature non siano da considerarsi una delle cause di questo disturbo e patologia, sarebbe meglio evitare l’uso di scarpe strette o con tacco eccessivamente esagerato poiché vanno a peggiorare la situazione aggravandone l’infiammazione e l’arrossamento. Sebbene il sesso maschile non ne sia del tutto esente, è bene dire che si tratta di una patologia femminile che tende a formarsi soltanto dopo i 40 anni di età.

Ovviamente i soggetti affetti da alluce valgo vanno incontro a dolore che tende a formarsi soprattutto in questa zona che si presenta infiammata. Non si hanno solo problemi riguardanti l’alluce, ma anche alle altre dita del piede che possono assumere la forma a martello rischiando anche di lussarsi. Quindi, è assolutamente consigliato cercare di trovare una soluzione adatta in modo da non peggiorare la situazione.

Alluce valgo: cosa fare

Considerando che in presenza di alluce valgo, solitamente si va a consigliare un intervento che, comunque, come tutte le operazioni, presenta degli svantaggi e anche degli effetti collaterali, è bene sapere che ci sono delle alternative al bisturi che si possono adottare. prima di tutto, ci sono dei trattamenti conservativi che sono utili ad alleviare e ridurre i sintomi a carico del piede.

Sono alternative da prendere in considerazione anche insieme a un esperto del settore. Per evitare l’operazione, bisognerebbe cercare di stare a riposo ed evitare quelle attività che comportano stare in piedi per tantissimo tempo. Indossare poi delle scarpe che siano adeguate e adattabili alla struttura dell’arco plantare senza esagerare con calzature con tacchi eccessivi. Si consiglia una calzatura con tacco possibilmente non superiore ai 4-5 cm poiché si rischia di andare incontro a una posizione innaturale.

L’uso dei plantari è altrettanto utile, non solo perché riduce il dolore, ma anche perché evita di sovraccaricare troppo la zona. Ci sono poi alcuni trattamenti fisioterapici che si consiglia di prendere in considerazione per riuscire a risolvere, almeno in parte, il problema dell’alluce valgo. Per quanto riguarda le calzature, si consiglia un paio con tomaia morbida e pianta larga.

Ci sono poi alcuni esercizi che si possono fare ogni giorno per riuscire a migliorare la mobilità. Gli esercizi di allungamento sono importanti poiché permettono di mantenere la mobilità dell’articolazione oppure di distensione delle dita che sono considerati efficaci dal momento che vanno a rafforzare i muscoli abduttori dell’alluce.

Alluce valgo: rimedio naturale

Dal momento che l’operazione, salvo gravi deformità, non è considerata sempre la giusta operazione, è possibile optare per delle soluzioni che sono altrettanto valide ed efficaci. Un rimedio adatto per il problema dell’alluce valgo è il tutore di Alluvalg, considerato la cura adatta per questa condizione. Si tratta, infatti, di un tutore in silicone utile, perché non solo aiuta a ridurre i dolori da alluce valgo, ma permette anche di indossare le calzature preferite.

Nella confezione sono inclusi due tutori, uno per il piede destro e l’altro per quello sinistro. Un tutore che riduce il dolore permettendo di correggere, senza bisturi, la patologia. Un prodotto in materiale ipoallergenico che non causa rossori e infiammazioni che si può indossare con ogni tipo di calzatura.

Alluvalg è un tutore indicato anche per fare sport e non avere dolore durante l’attività fisica. Gli stessi consumatori, come si evidenzia dalle recensioni sul sito ufficiale, sono entusiasti di questo prodotto perché permette di ottenere risultati sicuri. Un tutore non invasivo che è privo di qualsiasi controindicazione o effetto collaterale, che migliora la forma del piede ripristinando la normalità di sempre riprendendo qualsiasi attività.

Si applica facilmente perché basta mettere il tutore sul primo dito facendo in modo che aderisca molto bene.

