Laura Pausini, tramite il suo profilo Instagram, ha subito espresso solidarietà e vicinanza alla sua Emilia Romagna, colpita dall’alluvione. Nelle ultime ore, l’artista ha mostrato la foto dei suoi genitori che spalano il fango.

Alluvione Emilia Romagna: Laura Pausini mostra i genitori che spalano il fango

L’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna è stata devastante e la conta dei danni e delle vittime aumenta di ora in ora. I territori sono completamente devastati e la popolazione è in ginocchio. Laura Pausini, fin dalle primissime ore, ha espresso grande solidarietà ai suoi conterranei, anche perché i suoi genitori vivono a Solarolo, una delle cittadine più colpite dal maltempo. Nelle ultime ore, la cantante ha anche mostrato la foto della madre e del padre, intenti a spalare il fango.

La foto dei genitori di Laura Pausini è virale

“Mamma e Babbo. 75+78. L’esempio di una vita. Grazie per averci insegnato a non arrenderci. Mai“, ha scritto Laura a didascalia della foto che ritrae i genitori mentre spalano il fango. La Pausini ha lanciato diversi appelli sui social per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione, chiedendo anche di fare donazioni alla Croce Rossa.

Le parole di Samuele Bersani

Non solo Laura Pausini, anche Samuele Bersani ha speso parole importanti per la sua Emilia Romagna. L’artista, nato a Rimini, cresciuto a Cattolica e residente a Bologna, ha dichiarato al Corriere della Sera:

“Nel 1976 ho vissuto l’alluvione di Cattolica. Questa volta si è salvata per miracolo, allora non c’erano le vasche di raccoglimento, le fogne buttavano fuori tutto e noi vivevamo in una casa sotto il livello del mare. Sono figlio di uno che ha perso tutti i suoi ricordi e li ha visti galleggiare, rivedo i tasti del nostro pianoforte che galleggiavano. Questo cambia molto la prospettiva. Avevo sei anni, l’ho vissuta come può viverla un bambino. Vedi due persone che girano in canoa dove prima c’erano delle strade e ti sembra quasi un’avventura. Ma là ho capito il senso della disperazione, soprattutto appunto quando ho visto galleggiare il pianoforte che avevamo in casa, tra l’altro un pianoforte preso dal mio babbo con dei sacrifici“.