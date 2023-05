Luca Onestini è finito al centro di una brutta polemica. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, nonostante viva in Emilia Romagna, zona colpita dall’alluvione, ha commesso un gesto che i fan hanno bollato come imperdonabile. Le critiche sono arrivate puntuali e, questa volta, non sono sbagliate.

Alluvione Emilia Romagna: Luca Onestini sommerso dalle critiche

In questi giorni l’Emilia Romagna è stata messa in ginocchio da una terribile alluvione. L’allerta meteo era chiara, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare una catastrofe di questo genere. Quasi tutti i fiumi sono esondati, ci sono tantissimi sfollati e, per adesso, 15 vittime. In tutto, ciò, però c’è spazio anche per una polemica, soprattutto perché il protagonista di un gesto inopportuno è un abitante popolare dell’Emilia Romagna. Stiamo parlando di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Il gesto di Luca Onestini è imperdonabile

Tramite il suo profilo Instagram, Luca ha registrato una serie di Storie. Partendo dall’alluvione dell’Emilia Romagna, ne ha approfittato per fare una sponsorizzazione. Ha dichiarato:

“Questo tempo continua a farci penare, però l’importante è trovare un senso alle cose che purtroppo senso non hanno, cercare di rendere produttivo ogni secondo. Le strade sono chiuse, uscire di casa non è possibile, ne approfitto e gioco un po’ su Bidoo”.

Luca Onestini immobile davanti alla sua Emilia Romagna

Le critiche a Onestini sono partite in un lampo. Piuttosto che munirsi di pala e andare ad aiutare i suoi concittadini, Luca ne ha approfittato per fare una sponsorizzazione, tirando in ballo proprio il maltempo. Ovviamente, il ragazzo ha incassato senza replicare.