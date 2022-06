Alvin parla del suo rapporto con Ilary Blasi: “Da vent’anni facciamo così”

Alvin parla del suo rapporto con Ilary Blasi, svelando che sono vent'anni che si comportano in questo modo.

Nel corso dell’edizione 2022 dell’Isola dei Famosi, Alvin e Ilary Blasi hanno dimostrato di avere un rapporto piuttosto particolare. Nel corso delle dirette si sono punzecchiati spesso, tanto che in molti hanno parlato di liti in corso. Qual è la verità? L’inviato del reality honduregno ha vuotato il sacco.

Alvin parla del suo rapporto con Ilary Blasi

Qualche tempo fa, in molti sostenevano che i rapporti tra Alvin e Ilary Blasi fossero piuttosto tesi. Secondo alcune indiscrezioni, l’inviato e la conduttrice dell’Isola dei Famosi avevano avuto parecchie discussioni, che avevano finito per rovinare il loro legame. La verità, però, è completamente diversa. Alvin, intervistato da Fanpage, ha ammesso che i sentimenti che lo legano ad Ilary sono saldi come non mai. Si conoscono da oltre 20 anni e i battibecchi fanno parte del loro rapporto.

Le parole di Alvin su Ilary Blasi

Alvin ha dichiarato:

“Il gioco, i doppi sensi, il prendersi in giro, perché è più di vent’anni che facciamo così. Il nostro manager Franchino, che purtroppo non c’è più, quando era in giro con me diceva ‘dai mandiamo un messaggio a Ilary prendiamola un po’ in giro'”.

Il rapporto tra l’inviato dell’Isola e la Blasi, quindi, è sempre stato così come lo abbiamo visto in tv. Si conoscono da tanto e questo consente loro di scherzare e punzecchiarsi come vogliono.

Alvin e Ilary Blasi: un’amicizia ventennale

Alvin e Ilary si sono conosciuti oltre vent’anni fa e hanno avuto lo stesso manager, ovvero Franchino, scomparso recentemente. Pertanto, nessuna lite o discussione dietro le quinte dell’Isola dei Famosi, ma un importante legame fraterno.