Isola dei Famosi, Ilary: “Alvin parti malissimo, sei il mio nemico”

La conduttrice dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi, attacca scherzosamente Alvin: la risposta in diretta televisiva ai gossip sui presunti dissapori

Nei giorni scorsi si è molto parlato di alcuni possibili dissapori tra la conduttrice televisiva Ilary Blasi, anche quest’anno volto dell'”Isola dei Famosi“, e Alvin. I due hanno battibeccato più volte in diretta televisiva e questo aveva fatto nascere dei gossip su un possibile rapporto incrinato.

Isola dei Famosi, le parole sul rapporto tra Ilary Blasi e Alvin

In particolare, era stato ‘Dagospia‘ a parlare di alcuni problemi tra la conduttrice e l’inviato: “Ilary Blasi e Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, non si sopportano più. Ieri sera lui le ha chiesto di spiegare le prove visto che interviene troppo nei suoi discorsi. Tentativi in corso per ricucire i rapporti tra i due.” Voci che sembravano poter essere confermate, ma che in realtà sono state smentite prontamente dai diretti interessati durante la puntata dell’Isola del 13 maggio.

Il finto battibecco tra Ilary Blasi e Alvin

Durante l’ultima puntata dello show, infatti, la conduttrice ha approfittato del consueto intervento di apertura dell’inviato Alvin per scherzare su queste voci: “Alvin come mai questa sera sei con i pantaloni lunghi?”. Alvin risponde che ha sempre indossato i pantaloni lunghi e risponde divertito: “Mi hai seguito bene in queste puntate…” A quel punto Ilary rincara la dose: “Partiamo malissimo Alvin e tu sei il mio nemico numero 1, stasera avremo un faccia a faccia.” Infine Alvin conclude: “Preferirei che tu venissi in Honduras, perché il faccia a faccia si fa sul campo, non a distanza.

Ma io lo farò anche a distanza cara Ilary, non ti temo.”