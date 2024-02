La protesta dei trattori a Sanremo, Amadeus si dice pronto ad invitare gli agricoltori.

« Trovo la protesta dei trattori assolutamente giusta , sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela del proprio posto di lavoro. Ma onestamente nessuno mi ha contattato e io non ho contattato nessuno».

Ma, a qualche ora dalla conferenza stampa il leader della protesta, Danilo Calvani, ha confermato che un loro rappresentante salirà sul palco dell’Ariston.

«Sarebbe bene che arrivassero perché un palcoscenico come quello di Sanremo non lo trovi tutti i giorni ».

Fiorello, ironicamente aggiunge:

Quarant’anni fa, nel 1984, Pippo Baudo ospitò sul palco dell’Ariston gli operai della Italsider che contestavano i licenziamenti in massa, un momento rimasto nella storia del tv italiana.

Pippo Baudo andò ad incontrarli fuori dal teatro e condusse una delegazione di sei rappresentanti sul palco:

«Ringraziamo i telespettatori e le persone in sala per l’opportunità che ci è stata data. Sappiamo di creare un po’ di disturbo ma crediamo che ci capiate. Siamo in una situazione drammatica, c’è in gioco il nostro posto di lavoro. Abbiamo fatto questa manifestazione certamente con senso di civiltà che ci contraddistingue sempre nelle nostre iniziative. Siamo convinti che capirete il perché siamo arrivati fino qua è perché vi abbiamo disturbato. Vi chiediamo ancora scusa e crediamo che tutti quanto voi ci darete la vostra solidarietà».