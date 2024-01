Amadeus su Chiara Ferragni: "Quando sei a un certo livello la svista non ti Ã¨ permessa"

Amadeus dice la sua sullo scandalo che vede coinvolta Chiara Ferragni e i pandori Balocco. Il conduttore è amareggiato, ma anche critico nei confronti della ex collega di palco dello scorso Sanremo.

L’opinione di Amadeus

Amadeus resta posato benché sicuramente severo nei confronti di Chiara Ferragni e dello scandalo che la sta travolgendo da giorni e non accenna a placarsi. Ecco cosa ha detto il conduttore di Sanremo: “Provo dispiacere per chi vive questa situazione. Lei è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore.”

Nuove indagini

E dopo i pandori Balocco e le uova di Pasqua, sembra che le indagini si allargheranno. A essere posta sotto esame sarà infatti anche l’iniziativa della bambola Trudi. La società controllata da Chiara Ferragni, Tbs crew Srl, afferma: “Tutto è avvenuto totalmente in linea con quanto pubblicato sul canale Instagram. I ricavi derivanti dalle vendite di tale bambola avvenute tramite l’e-commerce The Blonde Salad, al netto delle commissioni di vendita pagate da Tbs al provider esterno che gestiva la piattaforma, sono stati donati all’associazione Stomp Out Bullying nel luglio 2019.”