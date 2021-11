Amazon Black Friday: le offerte sulle smart tv

Amazon Black Friday propone una serie di offerte e di occasioni irripetibili su qualunque modello di smart tv completo di ogni accessorio e comfort

Per coloro che sono interessati a fare ottimi affari e risparmiare su qualsiasi articolo e prodotto, l’Amazon Black Friday è l’evento ideale per portarsi a casa l’oggetto dei desideri a un prezzo davvero vantaggioso. Qui vi spieghiamo i dettagli di questo evento, le offerte e le occasioni imperdibili riguardanti le smart tv, un prodotto sempre in voga e molto venduto.

Amazon Black Friday

Amazon Black Friday 2021 è un evento unico nel suo genere per accaparrarsi a prezzi scontati e imperdibili qualsiasi offerta. In questa giornata è possibile trovare sconti su ogni genere: dal giardinaggio alla cucina alla casa al fai da te. Un evento che moltissimi aspettano per fare affari a ottimi sconti e promozioni da sfruttare nel modo giusto.

Si sta avvicinando sempre più, anche se grazie ad Amazon ci sono già tantissimi sconti di cui approfittare per il prodotto e articolo che maggiormente si desidera. Innanzitutto, non si tratta di una data fissa, ma tende a cambiare nel corso degli anni. Grazie al colosso di Amazon, sono diverse le promozioni già attive su vari articoli.

Le promozioni sul numero 1 tra gli e-commerce sono partite il 19 novembre e dureranno fino al 29 del corrente mese con diverse offerte e promozioni per gli appassionati di shopping che ne approfitteranno per comprare i doni ai parenti e amici.

Amazon Black Friday: cos’è

Per quei pochi ancora che non sapessero cosa sia il Black Friday, si traduce con il venerdì nero ed è una delle consuetudini che sono state acquisite dagli USA dove questo evento ha preso il via per poi espandersi ovunque investendo soprattutto il mondo degli e-commerce, in particolare Amazon, ma anche i tanti negozi fisici con sconti e promozioni imperdibili.

Amazon Black Friday è partito in anticipo quest’anno rispetto alla data ufficiale del venerdì nero che cade il 26 novembre. Il noto e-commerce ha pensato a tantissimi sconti che sono già in voga a partire dal giorno 19 novembre a partire dalle 00.00 per poi concludersi con il Cyber Monday del 29 novembre che sancisce la fine dello shopping e delle spese folli.

Chiunque abbia una iscrizione ad Amazon può approfittare degli sconti di questi giorni che riguardano diversi articoli. Sono prodotti che arrivano anche a superare la soglia del 50% con occasioni su qualunque articolo. I dispositivi elettronici, come smartphone e televisioni sono sicuramente quelli che vanno a ruba tra i tanti appassionati, ma vi sono offerte anche in altri settori.

Amazon Black Friday: offerte televisori

L’Amazon Black Friday si arricchisce di una vasta gamma di offerte di televisori smart. Sul noto e-commerce si possono trovare promozioni e occasioni uniche per arredare il salotto di casa. Cliccando su ogni foto è possibile visualizzare le promozioni attive del Black Friday di Amazon. La classifica qui sotto mostra i migliori 6 televisori a prezzi imbattitibili.

1)LGGOLED65C14LB

Un televisore OLED con pixel che produce una ottima visione e colori nitidi. Un processore potente per immagini spettacolari. Si può gestire il televisore con la voce per una maggiore potenza e controllo. Ha un processore molto potente che minimizza la sfocatura. In vendita con lo sconto del 33%.

2)LGOLED55N16LA smart tv 4 k

Una smart tv oled in 4 k da 55 pollici con suoni e immagini come se si fosse al cinema. Sfrutta la tecnologia Dolby Atmos per sessioni di gioco senza compromessi. Vedere le partite e le azioni in movimento con questo televisore dona qualcosa di unico. In vendita con lo sconto del 10%.

3)Philips 43PUS7506/12

Un televisore da 43 pollici in smart tv che assicura immagini nitide, proprio come al cinema permettendo un facile e rapido accesso ai vari contenuti. Ha un design e cornice molto elegante dai bordi e confini opachi che si adatta a qualsiasi ambiente. In sconto con il 23%.

4)TCL TV 55P616 55 pollici

Una tv 4k dal design sottile senza bordi con una ottima immagine e visione dei vari programmi. Il sistema Android 9.0 per Google Home, Netflix e Youtube. Converte i contenuti standard in HDR. Audio ottimo e di qualità.

5)Sharp Aquos 40BJ6E Smart tv

Una tv in 4k con risoluzione full HD da 40 polliciHa vari sistemi audio per una ottima visione come se si fosse al cinema. Si può connettere alla rete di casa per vedere film tramite l’app Prime. Installabile con una parete a staffa. In vendita con lo sconto del 18%.

6)LG NanoCell43NANO756PR

Una smart tv con colori puri NanoCell con processore 4K in quad core che elimina o riduce il rumore delle immagini creando colori vivaci e a contrasto. Gestisce il televisore grazie alla schermata Home con la possibilità di godere di ogni app, da Disney Plus ad Amazon Prime Video, ecc. Dispone di un ottimo sistema di gaming per poter giocare.

Oltre alle offerte sui televisori, sono diverse anche le promozioni di Amazon Black Friday sui dispositivi.

