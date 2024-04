Ambra Angiolini compie 47 anni: la figlia le organizza la festa, partecipa anche Renga

Ambra Angiolini ha spento 47 candeline circondata dall’affetto della sua famiglia, nonostante le separazioni. È stata la figlia Jolanda Renga a organizzare la festa di compleanno a sorpresa, dimostrando quanto sia importante per lei mantenere vivo il legame familiare. La presenza del padre Francesco Renga, nonché ex compagno della showgirl, e del fratello Leonardo ha reso l’occasione ancora più speciale.

Nonostante l’ex ragazza di ‘Non è la Rai’ e il cantante non stiano più insieme, la loro capacità di rimanere in ottimi rapporti è davvero encomiabile. La foto pubblicata su Instagram, con il commento affettuoso di Jolanda “Buon compleanno mammona“, mostra una famiglia unita e felice, pronta a celebrare insieme un momento speciale.

Compleanno Ambra Angiolini, il post sui social

Ambra Angiolini ha festeggiato il suo 47esimo compleanno con grande gioia, come dimostra il video in cui spegne le candeline della torta. La sua gratitudine verso i figli Jolanda, Leo e l’ex Francesco Renga (nonché padre della prole) traspare nel post sui social, in cui ringrazia per l’amore e il rispetto reciproco che li lega. In un altro post, la showgirl condivide momenti spensierati di una serata karaoke con amici e amiche. È bello vederla così serena e felice, apprezzare i momenti semplici e creare nuovi ricordi con chi ama. La sua capacità di condividere la gioia e l’affetto con la sua cerchia più stretta è davvero ammirevole.