Ambra Angiolini con il pollice rotto: cosa è successo all'attrice? Probabilmente, ha scelto uno sport che non fa per lei.

Piccolo incidente per Ambra Angiolini. L’attrice si è mostrata sui social con il pollice rotto e, scherzandoci su, ha invitato i fan a trovare sempre buoni motivi per ridere delle sciagure.

Ambra Angiolini con il pollice rotto: cosa le è successo?

Ambra Angiolini ha avuto un piccolo incidente. L’attrice ha condiviso sui social una serie di scatti e, tra le tante cose, si nota il pollice rotto. Non ha spiegato come si è infortunata ma, considerando la location delle foto, immaginiamo che si sia fatta male durante un allenamento in palestra.

Ambra Angiolini: l’importante è riderci su

A didascalia degli scatti che la ritraggono in palestra e in alcuni momenti di relax, Ambra Angiolini ha scritto:

“Voglio postare ogni giorno dei buoni motivi per ‘riderci sopra‘. Come diceva Alda Merini: ‘La miglior vendetta? La felicità. Non c’è niente che faccia più impazzire la gente che vederti felice'”.

Ambra Angiolini: qualcosa è andato storto

Anche se Ambra non ha specificato come si è rotta il pollice, immaginiamo che l’allenamento in palestra non sia andato come immaginava. La Angolini, infatti, si è mostrata appesa a dei nastri che pendono dal soffitto. Forse, appoggiando la mano a terra, ha posizionato male il dito ed è successo il patatrac. Poco male, l’importante è “riderci sopra“.