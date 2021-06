Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: vacanze scaccia crisi a Ischia

Crisi scongiurata tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: i due sono stati avvistati di nuovo insieme a Ischia.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sono stati avvistati insieme a Ischia più felici ed uniti che mai e così hanno smentito una volta per tutte le voci riguardanti una loro presunta crisi.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri a Ischia

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono concessi una vacanza all’insegna dell’amore tra le bellezze di Ischia e, a quanto pare, sarebbero stati avvistati mentre passeggiavano mano nella mano e si godevano le loro vacanze all’insegna dell’amore.

Di recente la coppia era stata al centro di un rumor riguardante una loro presunta crisi, ma le loro vacanze a Ischia hanno definitivamente messo a tacere le voci in questione: i due stanno ancora insieme e la loro unione procederebbe liscia come l’olio, come al solito nel massimo riserbo.

Ambra Angiolini: le voci sulle nozze

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stanno insieme da quasi 4 anni e per diverso tempo la loro relazione è stata accostata a voci su di un loro possibile matrimonio.

La voce in questione non ha mai trovato conferme e entrambi hanno sempre preferito glissare in merito alla vicenda (pur essendo stati visti entrambi con delle speciali fedi alla dita. “Non ci siamo ancora sposati, ma ci siamo sposati quando ci siamo visti. Ambra è una donna eccezionale”, ha dichiarato in un caso Allegri in merito alle ipotesi di un loro presunto matrimonio top secret.

Ambra Angiolini: l’amore e la vita privata

Dopo la sua lunga e importante relazione con Francesco Renga (padre dei suoi due figli) Ambra Angiolini ha finalmente ritrovato la serenità accanto a Massimiliano Allegri, a sua volta reduce da un divorzio.

“Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”, ha dichiarato Ambra Angiolini parlando del suo amore per Massimiliano Allegri. Oggi i loro rispettivi figli e il resto delle loro famiglie si conoscono e i due hanno dato vita a loro modo ad una vera e propria famiglia allargata. Ambra Angiolini continua inoltre a mantenere un ottimo rapporto anche con Francesco Renga.