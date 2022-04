Ambra Angiolini giudice di X Factor? “Trattative in corso”

Ambra Angiolini sarà la nuova giudice di X Factor? Sarebbero in corso trattative tra l'attrice e i vertici Sky.

Secondo indiscrezioni Ambra Angiolini sarà la nuova giudice di X Factor. Nei giorni scorsi anche Fedez è stato riconfermato come giudice del talent show.

Ambra Angiolini a X Factor 2022

Secondo indiscrezioni sarebbero in corso trattative tra i vertici Sky e Ambra Angiolini, che potrebbe essere la nuova giudice di X Factor.

L’attrice al momento non ha rotto il silenzio in merito alle voci in circolazione e, nei giorni scorsi, è stato riconfermato Fedez come giudice del programma. Sempre secondo i rumor in circolazione anche Manuel Agnelli sarà di nuovo al talent show in veste di giudice. In tanti tra i fan di X Factor non vedono l’ora di sapere se Ambra Angiolini verrà davvero confermata come giudice del programma tv ma per sapere la verità in merito alla vicenda non resta che attendere.

Fedez a X Factor 2022

Fedez è stato per diversi anni il giudice di X Factor ma poi ha deciso di prendersi una pausa dal programma tv per poter seguire altri progetti e poter dedicare più tempo ai suoi due figli, Leone e Vittoria. Il rapper – che ha confermato che sarà presente nel cast dell’edizione 2022 del talent show – di recente si è trovato a dover fare i conti con alcuni problemi di salute e un delicato intervento dovuto a un tumore neuroendocrino del pancreas.

“Ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli.

Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare”, ha dichiarato il rapper via social.