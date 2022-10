Ambra Lombardo in lutto: l'ex concorrente del GF convidide uno straziante messaggio d'addio.

Lutto terribile per Ambra Lombardo. L’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso via Instagram un lungo messaggio di addio. Le parole sono rivolte ad una sua amica che si è tolta la vita.

Ambra Lombardo in lutto

Via Instagram, Ambra Lombardo ha condiviso con i fan il dolore per un lutto che l’ha colpita all’improvviso.

Una sua cara amica si è tolta la vita e la notizia l’ha sconvolta. “Ti auguro la pace che non hai trovato in questo mondo caotico, superficiale, buio, di falsi miti, falsi superuomini, falsi felici. Rip. I nostri pensieri sono a te! Il nostro cuore è spezzato“, ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello. In un primo momento, Ambra non ha dato spiegazioni, poi è tornata sui social per un lungo messaggio d’addio.

Ha esordito:

“Ieri è arrivata la notizia di un’amica che si è tolta la vita. Allo sconcerto e al silenzio di rispetto dovuto a chi resta sono seguiti i perché. Perché la via del non ritorno? Cos’ha questo mondo che non funziona più, che non piace più, che ammala l’anima e persuade a scelte tanto definitive?”

Il messaggio d’addio di Ambra Lombardo

La Lombardo ha proseguito:

“Non demonizzo i social perché a niente e nessuno è data la responsabilità della nostra felicità o infelicità. Faber quisque fortunae suae, diceva Sallustio. Ma i media, in questa deriva emotiva, un ruolo lo hanno eccome. Perché in troppi oggi finiscono per rifuggire la vita che hanno. Cercandone, vivendone, mitizzandone, idealizzandone altre sui social. In troppi finiscono risucchiati dal vortice delle vite altri… Dorate, infiocchettate, infighettate, ambite ed effimere. I social non sono il Dio onnipresente al quale abbiamo consegnato le nostre esistenze, rese puntualmente inadeguate e insufficienti da immagini anonime, ripetitive, seriali, di cui siamo spettatori compulsivi. Immagini di vite griffate, sponsorizzate, truccate, schedulate tra alberghi di lusso, ristoranti stellati e outfit all’ultima moda”.

Ambra ha raccontato che una sua cara amica si è tolta la vita. Dalle sue parole, sembra che il gesto estremo sia da ricollegare alle frustrazioni legate al mondo patinato dei social.

Ambra invita i fan a riappropiarsi della propria vita

La Lombardo ha concluso: