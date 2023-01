Ambulanza con bimba di 4 mesi caricata in aereo per un trasporto urgente

La piccola di soli 4 mesi è stata trasportata d’urgenza dall’ospedale Cardinale Panico di Tricase al Bambino Gesù di Roma. Da quanto si apprende quel trasporto, da Galatina a Ciampino, è avvenuto con un aereo C-120J della 46esima brigata aerea dell’Aeronautica militare.

Il velivolo è stato attrezzato appositamente per imbarcare il mezzo di soccorso e le attrezzature necessarie per l’assistenza in volo.

Le condizioni della bambina si erano aggravate ed era partita la richiesta di trasferimento da parte della prefettura di Lecce. A quel punto il Comando Operazione Aerospaziali di Poggio Renatico ha dato il suo “go” al decollo indirizzato ad un equipaggio di stanza a Pisa che si è subito attivato.

La “Bimbulanza” che salva le vite

Il grosso aereo cargo modificato ha raggiunto la base di Galatina per poi ripartire, ha imbarcato la “Bimbulanza” e si è levato in volo fino all’ospedale pediatrico.

Dal 2012 la “Bimbulanza” è a disposizione grazie all’associazione Cuore e Mani Aperte. I velivoli impegnati in questo tipo di servizio sono quelli del 31esimo stormo di Ciampino, del 14esimo stormo di Pratica di Mare e della 46esima brigata aerea di Pisa.